Achtung Autofahrer: Hier wird es ab Dienstag eng auf den Straßen Berlins

Berlin - In den Straßen von Berlin müssen sich Autofahrer am und ab Dienstag auf einige neue Baustellen einrichten, die zu Verkehrseinschränkungen führen.

Außerdem beginnen am Dienstagmorgen in Oberschöneweide Kanalarbeiten auf der Siemensstraße, die planmäßig bis zum 23. Mai andauern sollen.

Daher bleibt die Straße in Fahrtrichtung Köpenicker Straße zwischen Elisabethstraße und Cecilienstraße voraussichtlich noch bis Anfang Juni für den Verkehr gesperrt. Fußgänger werden gebeten, den gegenüberliegenden Gehweg zu nutzen.

Im Ortsteil Biesdorf gab es am Blumberger Damm einen Wasserrohrbruch, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

In dem Ortsteil im Bezirk Treptow-Köpenick finden am Dienstag zudem Reinigungsarbeiten an der Hochstraße statt. Daher bleibt die Brücke über die Kreuzung Treskowallee/Edisonstraße stadteinwärts voraussichtlich zwischen 10 und 13 Uhr gesperrt.