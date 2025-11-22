Berlin im Stauchaos: Gleisbauarbeiten legen zwei Stadtteile lahm
Berlin - Autofahrer in Berlin sollten sich wegen Gleisbauarbeiten auf Verkehrsbehinderungen einstellen.
Laut der Verkehrsinformationszentrale ist die Boxhagener Straße in Friedrichshain rund um den Wismarplatz in beiden Richtungen gesperrt.
Das Unternehmen empfiehlt eine Umleitung über die Krossener Straße und die Gryphiusstraße.
Auch die Marktstraße in Rummelsburg ist zwischen Schreiberhauer- und Türrschmidtstraße in beiden Richtungen für Autos gesperrt.
Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale starten die Gleisbauarbeiten am Samstagmorgen und dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa