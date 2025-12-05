Heute Baustart auf der A100: Berlin bekommt neue Mega-Brücke

Berlin - Nach dem Abriss der Westendbrücke auf der A100 im Berliner Westen beginnt am Freitag der Neubau des Bauwerks.

Die neue Brücke soll im Sommer 2027 fertig sein. © Hannes P Albert/dpa

Neben Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) wird auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU) beim feierlichen Spatenstich erwartet.

Der Neubau erfolgt an selber Stelle wie die alte Brücke.

Sie war in der ersten Jahreshälfte im Zuge der Sperrung der weiter südlich gelegenen Ringbahnbrücke ebenfalls gesperrt und dann abgerissen worden.