Hier baut die Bahn 2026: Was auf Fahrgäste zukommt

Berlin - Pendler müssen sich im kommenden Jahr auf einige Baustellen auf dem Schienennetz der Hauptstadtregion einstellen.

Die Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin ist bereits in vollem Gange. © Jens Büttner/dpa

Einige wichtige Bauprojekte werden hingegen fertig und sollen für eine Verbesserung im Nah- und Regionalverkehr sorgen. Ein Überblick über die wichtigsten Bauprojekte im kommenden Jahr.

Generalsanierungen: