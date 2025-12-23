Hier baut die Bahn 2026: Was auf Fahrgäste zukommt
Berlin - Pendler müssen sich im kommenden Jahr auf einige Baustellen auf dem Schienennetz der Hauptstadtregion einstellen.
Einige wichtige Bauprojekte werden hingegen fertig und sollen für eine Verbesserung im Nah- und Regionalverkehr sorgen. Ein Überblick über die wichtigsten Bauprojekte im kommenden Jahr.
Generalsanierungen:
- Hamburg-Berlin: Ein zentrales Bauprojekt der Deutschen Bahn wird im ersten Halbjahr fertig: die Generalsanierung der Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Berlin.
Der Fernverkehr wird über Stendal und Uelzen umgeleitet und braucht etwa 45 Minuten länger. Betroffene Pendler in der Region müssen auf Ersatzbusse ausweichen. Noch bis Ende April dauern die Arbeiten und Einschränkungen an.
- Lehrte-Berlin: Dafür startet im Oktober eine weitere Rundum-Sanierung auf einer wichtigen Fernverkehrsverbindung im deutschen Schienennetz auf der Strecke zwischen Lehrte bei Hannover und Berlin. Zwischen Oktober und Dezember wird die Verbindung erstmals vollständig gesperrt.
Das Umleitungskonzept für den Verkehr ist noch unbekannt. Im Regionalverkehr kommen wieder Ersatzbusse zum Einsatz.
Bahnhöfe
- Bahnhof Alexanderplatz: Zu erheblichen Einschränkungen kommt es in den nächsten Jahren am Bahnhof Alexanderplatz. Von Anfang 2026 bis Mitte 2029 soll er kernsaniert werden. Sämtliche Geschäfte und Imbisse müssen bereits in diesen Tagen schließen und die Station verlassen.
Erste bauvorbereitende Maßnahmen hat die Bahn für die nächsten Wochen angekündigt. Der Zugbetrieb soll wie gewohnt weiter laufen.
- Europaplatz: Der Europaplatz nördlich vom Hauptbahnhof soll vollständig umgestaltet werden. Zentrales Element sei dabei ein barrierefreier "Bewegungskorridor" zwischen Bahnhof sowie Bus- und Tramhaltestellen, teilte die zuständige Bausenatsverwaltung mit.
Geplant ist demnach außerdem eine Fahrradabstellanlage mit Platz für rund 220 Räder. Der genaue Zeitplan ist noch nicht bekannt.
Weitere Bahn-Bauprojekte in Berlin
- S21/S15: Nach jahrelangen Verzögerungen soll Ende März die neue S-Bahn-Verbindung zwischen dem Berliner Nordring und dem Hauptbahnhof in Betrieb gehen. Damit erhält der Wedding eine direkte S-Bahn-Anbindung zu einem wichtigen Fernverkehrsknoten.
Unter dem Hauptbahnhof ist dafür ein neuer S-Bahnhof entstanden. Die Deutsche Bahn plant intern für den 28. März mit dem Start der neuen Verbindung.
- Wollankstraße: Weitergebaut wird am S-Bahnhof Wollankstraße in Pankow. Dort werden derzeit die Eisenbahnüberführung neu gebaut sowie Gleise erweitert und erneuert.
Der S-Bahnverkehr bleibt dort daher unterbrochen. In den nächsten Monaten soll dort laut Bahn ein zweiter Zugang zum Bahnsteig von Pankower Seite aus gebaut werden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa