Berlins Bürgermeister Wegner hat klares Ziel bei A100-Brücken-Chaos

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) will das A100-Brücken-Desaster schnell lösen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Es sei eine gute Nachricht, wenn der Bund jetzt die Finanzierung sicherstelle und die Abrissarbeiten schnell beginnen könnten, sagte der CDU-Politiker im rbb-Inforadio. Es gebe dazu Gespräche, auch mit unterschiedlichen Baufirmen. "Das muss jetzt wirklich schnell gehen."

"Wie schnell, kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Ziel ist aber klar, dass das wirklich schnell vorangeht, dass die Sicherheit da gewährleistet ist und dass wir dann auch zügig mit den Planungen beginnen können."

Es müssten wirklich alle Instrumente genutzt werden, um das Projekt zu beschleunigen. "Meine Erwartungshaltung ist, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden sieben Tage die Woche laufen."

Allerdings sei es nicht ganz so einfach, eine Brücke abzureißen und eine neue zu bauen. "Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten", räumte der Politiker ein. "Zwei Jahre wären eine gute Zeit."