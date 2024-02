Elsenbrücke bleibt bis dato weiter gesperrt: Das ist der Grund

Berlin - Die Elsenbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg bleibt nach den Arbeiten am Wochenende weiterhin gesperrt.

Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Montagvormittag auf X (vormals Twitter) mit.

Wie die VIZ am Nachmittag informierte, ist davon auszugehen, dass die Markierungsarbeiten voraussichtlich am Dienstagnachmittag abgeschlossen werden und die Sperrung aufgehoben wird.

Erstmeldung vom 12. Februar, 10.52 Uhr, aktualisiert am 12. Februar um 13.33 Uhr.