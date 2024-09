Fahrradkorso und Bauarbeiten: Hier geht's am Mittwoch für Berliner langsamer voran

Berlin - Am heutigen Mittwoch müssen Autofahrer in Berlin mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen. Auf diesen Straßen ist Geduld gefordert.

Auch am Mittwoch zieht eine Fahrrad-Demonstration durch Berlin. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Auf der A100 und der A113 gehen ab dem Abend die Wartungsarbeiten im Tunnel Britz und im Autobahndreieck Neukölln weiter.

Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist die Autobahn in Richtung Schönefeld zwischen Oberlandstraße und Späthstraße gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Auch in der darauffolgenden Nacht ist eine Sperrung geplant.

In Prenzlauer Berg startet um 17.30 Uhr am Falkplatz nahe dem Bahnhof Schönhauser Allee eine Fahrraddemonstrantion. Bis 21 Uhr fahren die Radlerfreunde unter dem Motto "Respect Cyclists" unter anderem durch Prenzlauer Berg, Mitte und Moabit.

In Lichtenberg wird eine Radverkehrsanlage an der Scheffelstraße neu gebaut. Daher ist diese in Richtung Möllendorffstraße zwischen Eberhardstraße und Alfred-Jung-Straße ab 7 Uhr für Autos gesperrt. Erst Ende November soll die Scheffelstraße den Angaben nach wieder frei für den Autoverkehr sein.