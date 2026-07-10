Neubau der Ringbahnbrücke: Wichtiger Schritt steht an

Berlin - Beim Neubau der Ringbahnbrücke in Berlin steht an diesem Freitag (ab 15.30 Uhr) ein entscheidender Zwischenschritt an: Über das Wochenende sollen die vormontierten Überbauteile für das neue Brückenbauwerk eingehoben werden.

Ein Blick auf die Baustelle der Ringbahnbrücke von oben. © Sebastian Gollnow/dpa

Das teilte die die zuständige Projektmanagementgesellschaft Deges mit: "Damit wird erstmals deutlich sichtbar, wie die neue Brücke künftig den Verkehr auf der A100 in Fahrtrichtung Nord über die Gleisanlagen führen wird."

Während der Arbeiten am Wochenende kommt es zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Die Linien S41 und S42 sind von Freitagmittag bis Montagmorgen zwischen Halensee und Westend unterbrochen.

Die S-Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ein.