Achtung, Autofahrer: Wichtige Berliner Straße wird sechs Tage komplett gesperrt

Berlin - Wer in den kommenden Tagen durch Berlin-Hellersdorf fährt, braucht mehr Zeit: Die Riesaer Straße ist von Mittwoch (1. Juli) bis Montag (6. Juli) stadteinwärts zwischen der HEM-Tankstelle und der Schönwalder Straße komplett gesperrt.

In der Riesaer Straße finden notwendige Sanierungsarbeiten statt. (Symbolbild) © Florian Gaertner/dpa/dpa-tmn

Das teilte das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mit.

Hintergrund sind notwendige Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Nach Angaben des Bezirksamts kann sich der Zeitplan bei ungünstiger Witterung verschieben.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Die ausgeschilderte Strecke führt über die Mahlsdorfer Straße, die Böhlener Straße und die Louis-Lewin-Straße. Über die Quedlinburger Straße und die Helle Mitte gelangen Autofahrer anschließend wieder auf die Riesaer Straße.

Anwohner können ihre Grundstücke weiterhin erreichen, müssen jedoch zeitweise mit Einschränkungen rechnen.