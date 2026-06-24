A111 wochenlang gesperrt: Bauarbeiten am Heckerdamm sorgen für Staugefahr
Berlin - Achtung, Autofahrer: Auf der Berliner Stadtautobahn A111 kommt es ab Mittwoch zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wird die Fahrbahn ab 6 Uhr im Bereich Heckerdamm saniert. Die Arbeiten sollen demnach voraussichtlich bis Samstag, 11. Juli, 18 Uhr, andauern.
In dieser Zeit ist die A111 stadtauswärts in Richtung Oranienburg vollständig gesperrt – betroffen ist die Trogstrecke unterhalb des Heckerdamms.
Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Heckerdamm (Kurt-Schumacher-Damm) umgeleitet. Zusätzlich steht auf der Überleitung von der A100 am Dreieck Charlottenburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.
Die Verkehrsinformationszentrale warnt vor erheblichen Rückstaus, insbesondere auf der A100 in Fahrtrichtung Wedding. Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa