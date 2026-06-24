A111 wochenlang gesperrt: Bauarbeiten am Heckerdamm sorgen für Staugefahr

Berlin - Achtung, Autofahrer: Auf der Berliner Stadtautobahn A111 kommt es ab Mittwoch zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Die Fahrbahn der A111 in Berlin-Charlottenburg wird ab Mittwoch saniert. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wird die Fahrbahn ab 6 Uhr im Bereich Heckerdamm saniert. Die Arbeiten sollen demnach voraussichtlich bis Samstag, 11. Juli, 18 Uhr, andauern.

In dieser Zeit ist die A111 stadtauswärts in Richtung Oranienburg vollständig gesperrt – betroffen ist die Trogstrecke unterhalb des Heckerdamms.

Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Heckerdamm (Kurt-Schumacher-Damm) umgeleitet. Zusätzlich steht auf der Überleitung von der A100 am Dreieck Charlottenburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.