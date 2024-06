Neue Baustellen in Berlin: Auto- und Radfahrer müssen ausweichen

Berlin - Berlin wird nachgesagt, eine einzig große Dauerbaustelle zu sein. Das bestätigt sich auch am heutigen Mittwoch, denn es kommt aufgrund von neuen Straßenarbeiten zu Einschränkungen im Verkehr.

Auf der Finckensteinallee in Lichterfelde beginnen an drei Stellen Tiefbauarbeiten, die bis Ende August andauern und folgende Einschränkungen zur Folge haben:

Demnach beginnen in Charlottenburg auf der Marchstraße in der Nacht zu Mittwoch Tiefbauarbeiten. Daher ist die Straße vor dem Ernst-Reuter-Platz auf einen Fahrstreifen bis zum 5. August verengt.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) informiert über die jeweiligen Stadtteile, in denen neuen Baustellen errichtet werden.

Die Krausenstraße in Berlin-Mitte wird jahrelang umgebaut. © SenUMVK

In Mitte starten die Umbauarbeiten der Krausenstraße.

Zudem wird auf der Stralauer Straße eine weitere Baustelle eingerichtet, sodass bis Februar 2025 die Straße in beiden Richtungen zwischen Alexanderstraße und Klosterstraße auf jeweils einen Fahrstreifen verengt ist.

Leitungsarbeiten in Spandau starten auf der Klosterstraße. Daher ist die Straße Richtung Wilhelmstraße zwischen Brunsbütteler Damm und Altonaer Straße bis Ende Juli auf einen Fahrstreifen minimiert.

In Wilmersdorf beginnen Bauarbeiten auf dem Hohenzollerndamm in Höhe Güntzelstraße/Emser Straße. Aus diesem Grund ist bis Mitte Juli das Linksabbiegen in beide Richtungen nicht möglich.