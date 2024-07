Neue Baustellen in Berlin: Hier müssen Autofahrer ausweichen!

Ab dem heutigen Freitag kommen einige Baustellen in Berlin dazu. So wird unter anderem die Schillingbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg wochenlang gesperrt.

Von Mia Goldstein

Berlin hat viele Baustellen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wird die Brücke in beiden Richtungen zwischen Köpenicker Straße und Holzmarktstraße ab 7 Uhr bis zum 30. August, circa 17 Uhr für den motorisierten Verkehr voll gesperrt sein. In Pankow wird auf der Breite Straße in Richtung Damerowstraße zwischen Mühlenstraße und Berliner Straße ab 7 Uhr bis zum 20. Dezember, circa 17 Uhr an den Wasserleitungen gebaut. Daher ist die Breite Straße auf einen Fahrstreifen verengt. Straßen- und Leitungsbauarbeiten in Karow führen auf der Blankenburger Chaussee in beiden Richtungen zwischen Bahnhofstraße und Straße 42 zu einer Vollsperrung des Autoverkehrs. Diese beginnt ab 7 Uhr und dauert bis zum 16. August, circa 17 Uhr. Zudem ist die Anbindung zur Straße 52 gesperrt. Berlin Baustellen Achtung, Autofahrer! Auf der A100 wird in den Ferien gebaut Auch weiter nördlich auf der Straße Alt-Karow wird gebaut. In beiden Richtungen zwischen Bahnhofstraße und Frundsbergstraße regelt eine Baustellenampel den Gegenverkehr ab 7 Uhr bis zum 16. August, circa 17 Uhr.

Auf der Schillingbrücke in Berlin-Friedrichshain wird ab dem heutigen Freitag gebaut. (Archivbild) © DPA