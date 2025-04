Vor A100-Verlängerung: Marode Fahrbahn am Treptower Park wird erneuert

Berlin - Im Herbst soll die umstrittene A100-Verlängerung im Berliner Südosten an den Start gehen. Doch vorher wird noch gebaut. Am Treptower Park muss die Fahrbahn erneuert werden.

Der 16. Bauabschnitt der A100-Verlängerung zwischen Autobahndreieck Neukölln und Anschlussstelle Treptower Park soll Anfang September freigegeben werden. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Anfang September will die Autobahn GmbH den 16. Abschnitt vom Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle am Treptower Park für den Verkehr freigeben.

Doch vorher wird das Straßen- und Grünflächenamt im Kreuzungsbereich der Elsenstraße mit der Straße Am Treptower Park tätig, wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick mitteilte.

Die Fahrbahn in diesem Bereich sei in einem "sanierungsbedürftigen Zustand", hieß es. An dieser Stelle gibt es aktuell wegen des Neubaus der Elsenbrücke bereits eine Baustellenabsperrung - diese werde angepasst, so das Bezirksamt.

Die Bauarbeiten beginnen am 14. Mai und sollen ist zum 24. Juni andauern. Für den Verkehr werden den Angaben nach in dieser Zeit zwei Fahrspuren aufrechterhalten, eine Spur geradeaus und eine Abbiegespur nach links in Richtung Süden.

Auch Busse sollen weiterhin fahren. Über angepasste Haltestellen oder Fahrpläne werde die BVG informieren. Länger dauert es auch für Fußgänger: Diese werden "umgeleitet und müssen gegebenenfalls mit längeren Wegen rechnen", teilte das Bezirksamt mit. Radfahrer würden "teilweise über die Kreuzung Elsenstraße/Puschkinallee geführt".