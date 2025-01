Vorsicht, Autofahrer: Hier kommt es zu Einschränkungen im Berliner Stadtverkehr!

Berlin - Aufgrund von Bauarbeiten und Veranstaltungen kommt es am heutigen Donnerstag zu Einschränkungen in mehreren Stadtteilen von Berlin .

Unter anderem kommt es zu einem Kraneinsatz in der Landsberger Allee. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

So gehen Tiefbauarbeiten auf der Bismarckstraße im Stadtteil Charlottenburg in eine weitere Bauphase, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Aus diesem Grund ist die Fahrbahn stadteinwärts zwischen Am Schillertheater und Ernst-Reuter-Platz bis Ende März auf zwei Fahrstreifen verengt.

In der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr wird die Verkehrsführung auf der Bitterfelder Brücke in Marzahn umgebaut. Die Fahrbahn ist daher auf der Bitterfelder Straße in beiden Richtungen jeweils einspurig befahrbar.

Auch die Landsberger Allee ist ab 18 Uhr bis Freitag um 6 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Grund dafür ist ein Kraneinsatz.

Wegen einer Kundgebung kommt es in Neukölln zwischen 16 und 18 Uhr zu Verkehrseinschränkungen auf der Werbellinstraße.