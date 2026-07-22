Brückenarbeiten: Hier ist die A100 nachts voll gesperrt

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In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird die Berliner A100 zwischen den Anschlussstellen Detmolder Straße und Konstanzer Straße voll gesperrt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Achtung, Autofahrer: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Juli) wird die A100 in Berlin-Wilmersdorf voll gesperrt.

An der Brücke Mecklenburgische Straße wird gebaut. (Archivbild)
An der Brücke Mecklenburgische Straße wird gebaut. (Archivbild)  © Soeren Stache/dpa

Betroffen sind laut Autobahn GmbH zwischen 22 Uhr und 5 Uhr beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Detmolder Straße und Konstanzer Straße.

Grund sind demnach Vermessungsarbeiten an der Brücke Mecklenburgische Straße.

Diese werden laut Mitteilung mittels "modernster und spezieller Laseranlagen" durchgeführt, die absolute Schwingungsfreiheit der Brücke erfordern.

Aufgrund der Spezialarbeiten sei deshalb eine Vollsperrung während der Vermessungsarbeiten unumgänglich, hieß es. Autofahrer werden gebeten, in dieser Zeit das Gebiet zu umfahren.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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