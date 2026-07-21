Wegen Reparatur an Kraftwerk: Putlitzbrücke in Moabit dicht

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit Dienstagmorgen geht nichts mehr: In Berlin-Moabit ist die Putlitzbrücke zwischen Westhafenstraße und Birkenstraße dicht.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Seit Dienstagmorgen geht nichts mehr: In Berlin-Moabit ist die Putlitzbrücke zwischen Westhafenstraße und Birkenstraße dicht.

Eine Reparatur am Kraftwerk Moabit macht die Sperrung der Brücke erforderlich. (Archivfoto)
Eine Reparatur am Kraftwerk Moabit macht die Sperrung der Brücke erforderlich. (Archivfoto)  © Annette Riedl/dpa

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 1. August um 18 Uhr an, wie die Verkehrs­informations­zentrale Berlin (VIZ) mitteilte.

Grund ist ein Kraneinsatz für eine Reparatur am Kraftwerk Moabit. Hier müssen demnach drei Kaminsegmente ausgetauscht werden, was die Sperrung der Brücke notwendig mache.

Der Verkehr wird währenddessen großräumig über Turmstraße, Beusselstraße, Seestraße und Amrumer Straße umgeleitet.

Tunnel am Alexanderplatz für vier Wochen voll gesperrt
Berlin Baustellen Tunnel am Alexanderplatz für vier Wochen voll gesperrt

Die VIZ weist alle Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine kleinräumige Umfahrung über Nordufer und Friedrich-Krause-Ufer derzeit nicht möglich ist, da beide Straßen aufgrund von Bauarbeiten gesperrt sind.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke derweil weiterhin passieren. Die Radler müssen dabei den Gehweg nutzen und werden dringend darum gebeten, ihren Drahtesel zu schieben, da nur wenig Platz besteht.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

Mehr zum Thema Berlin Baustellen: