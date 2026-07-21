Wegen Reparatur an Kraftwerk: Putlitzbrücke in Moabit dicht
Berlin - Seit Dienstagmorgen geht nichts mehr: In Berlin-Moabit ist die Putlitzbrücke zwischen Westhafenstraße und Birkenstraße dicht.
Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 1. August um 18 Uhr an, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte.
Grund ist ein Kraneinsatz für eine Reparatur am Kraftwerk Moabit. Hier müssen demnach drei Kaminsegmente ausgetauscht werden, was die Sperrung der Brücke notwendig mache.
Der Verkehr wird währenddessen großräumig über Turmstraße, Beusselstraße, Seestraße und Amrumer Straße umgeleitet.
Die VIZ weist alle Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine kleinräumige Umfahrung über Nordufer und Friedrich-Krause-Ufer derzeit nicht möglich ist, da beide Straßen aufgrund von Bauarbeiten gesperrt sind.
Fußgänger und Radfahrer können die Brücke derweil weiterhin passieren. Die Radler müssen dabei den Gehweg nutzen und werden dringend darum gebeten, ihren Drahtesel zu schieben, da nur wenig Platz besteht.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa