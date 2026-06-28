Bei fast 40 Grad: Eltern geben Baby Bier zu trinken

Berlin - Im Zuge der Hitzewelle ist am Samstag am Kaulsdorfer See etwas Unerhörtes passiert: Zwei Kinder sollen Bier bekommen haben, darunter auch ein erst acht Monate altes Baby.

Die Erwachsenen sollen sowohl dem Baby, als auch einem Kleinkind Bier gegeben haben. (Symbolbild) © 123rf/barmalini

Zwar wurde aufgrund der extrem hohen Temperaturen am Wochenende noch einmal explizit darauf hingewiesen, viel zu trinken. Bier war damit allerdings nicht gemeint. Und bei Kindern schon gar nicht.

Wie Bild berichtet, soll neben dem Baby auch ein dreijähriges Kind Alkohol von den Erwachsenen bekommen habe. Eine Polizeisprecherin bestätigte dem Boulevardblatt den entsprechenden Vorfall.

Zeugen hätten demnach beobachtet, wie die Kleinkinder an Bierflaschen nuckelten und daraufhin die Polizei gerufen. Ein Vater soll dem Bericht nach zugegeben haben, einem Kleinkind Corona gegeben zu haben. Danach stieß er mit den anderen Erwachsenen an.