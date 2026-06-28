Kinder bei Glut-Hitze bei Islam-Demo aneinander gebunden: "Absolut inakzeptabel"

Berlin - Eine Demo anlässlich eines schiitischen Festes hat am Sonntag für große Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Veranstaltung am Samstag bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius Kinder in eine szenische Darstellung der historischen Verschleppung von Frauen und Kindern eingebunden. Die Kinder seien dabei aneinander zusammengebunden gewesen.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) findet deutliche Worte. © Soeren Stache/dpa

Der Polizeiführer habe die Darstellung in einem Kooperationsgespräch mit der Versammlungsleitung unverzüglich untersagt, teilte die Polizei mit. Die Versammlungsleiterin habe dann dafür gesorgt, dass das Theaterstück beendet wurde. "Die Kinder verließen aufgrund der Hitze den Aufzug selbstständig nach einigen Metern", hieß es von der Polizei.

Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) veröffentlichte am Samstag einen Zusammenschnitt, der Videos und Bilder der Demonstration zeigen soll. Darin sind mindestens drei Kinder in langer, grüner Kleidung zu sehen mit Seilen zwischen sich. Sie folgen einem Mann, der komplett gelb gekleidet ist.

Die Versammlung war mit dem Titel "Aschura-Marsch" für Solidarität gegenüber allen unterdrückten Menschen weltweit angekündigt. Aschura gilt als Trauerfest im schiitischen Islam. Gläubige erinnern dabei an den Märtyrertod des von ihnen verehrten Imams Hussein, ein Enkel des Propheten Mohammed.

Während Aschura nehmen Pilger an Trauerprozessionen teil. Für einen Großteil der Schiiten hat das Fest aber auch rein gesellschaftlichen Charakter und ist Anlass für Treffen mit Familie und Freunden. Einige Schiiten geißeln sich zu Aschura auch selbst, um an die Leiden Husseins zu erinnern.

Das JFDA bezeichnete die Demo als islamistisch, Teilnehmer hätten sich zu Ikonen des islamischen Terrorismus bekannt. Das Fest werde seit Jahrzehnten von der iranischen Führung politisch instrumentalisiert.