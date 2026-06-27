Gartenlauben stehen in Moabit in Flammen

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In Berlin-Moabit haben in der Nacht zum Samstag drei Gartenlauben lichterloh gebrannt.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Moabit haben in der Nacht zum Samstag drei Gartenlauben lichterloh gebrannt.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach Mitternacht zur Putlitzbrücke am S-Bahnhof Westhafen alarmiert.

Mehrere Druckgasbehälter seien zudem während des Feuers explodiert, hieß es weiter.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und umliegende Pflanzen verhindern.

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Verletzt wurde niemand. Zur möglichen Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Die Löscharbeiten und anschließende Kontroll- sowie Aufräummaßnahmen dauerten rund zwei Stunden. Wegen des Einsatzes musste die angrenzende Bahnstrecke vorübergehend gesperrt und der Fahrstrom abgeschaltet werden.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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