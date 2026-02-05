 1.962

BER-Chaos: Flugausfälle dauern den ganzen Tag an

Am Flughafen BER waren wegen gefrierenden Regens keine Starts möglich. Passagiere müssen weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Von Sarah Knorr, Laura Voigt

Fluggäste mussten stundenlang auf ihren Abflug warten.
Fluggäste mussten stundenlang auf ihren Abflug warten.  © Christoph Soeder/dpa

Von den 180 geplanten Starts seien bis Mittag bereits 35 gestrichen worden und danach inzwischen weitere mehrere Dutzend. Fluggäste brauchen weiterhin Geduld.

"Die Probleme werden noch den ganzen Tag anhalten", sagte die Sprecherin. "Die Airlines informieren darüber, wenn noch weitere Flüge gestrichen werden."

Zum Teil kam es zu Verspätungen von mehreren Stunden.

Am Vormittag fanden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse zunächst keine Starts statt. Wegen des blitzschnell gefrierenden Regens konnten die Flugzeuge nicht enteist werden.

Am Vormittag mussten am BER wegen des schlechten Wetters zunächst alle Starts ausfallen.
Am Vormittag mussten am BER wegen des schlechten Wetters zunächst alle Starts ausfallen.  © Christoph Soeder/dpa

Erst gegen Mittag starteten die ersten Flieger. Flugzeuge in der Luft hätten hingegen am BER landen können.

Erstmeldung am 5. Feburar um 8.48 Uhr, aktualisiert um 17.46 Uhr

