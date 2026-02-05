BER-Chaos: Flugausfälle dauern den ganzen Tag an

Berlin - Am Flughafen BER waren wegen gefrierenden Regens keine Starts möglich. Passagiere müssen weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Fluggäste mussten stundenlang auf ihren Abflug warten. © Christoph Soeder/dpa

Von den 180 geplanten Starts seien bis Mittag bereits 35 gestrichen worden und danach inzwischen weitere mehrere Dutzend. Fluggäste brauchen weiterhin Geduld.

"Die Probleme werden noch den ganzen Tag anhalten", sagte die Sprecherin. "Die Airlines informieren darüber, wenn noch weitere Flüge gestrichen werden."

Zum Teil kam es zu Verspätungen von mehreren Stunden.

Am Vormittag fanden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse zunächst keine Starts statt. Wegen des blitzschnell gefrierenden Regens konnten die Flugzeuge nicht enteist werden.