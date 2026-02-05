Unwetter und Verkehrschaos: Glatteis-Gefahr in Berlin und Brandenburg

Berlin/Brandenburg - Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag besonders für Berlin und Brandenburg vor gefährlichen Wetterbedingungen.

Der Deutsche Wetterdienst rät, Autofahrten möglichst zu vermeiden und den Aufenthalt im Freien auf das Nötigste zu beschränken. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Bereits am Morgen machten sich die winterlichen Bedingungen in der Hauptstadt bemerkbar. Eis und Glätte führten zu Störungen auf der U-Bahnlinie U2.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Berlin und Brandenburg amtliche Unwetterwarnungen ausgesprochen.

Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, äußerst vorsichtig zu sein, Autofahrten möglichst zu vermeiden und den Aufenthalt im Freien auf das Nötigste zu beschränken – es bestehe Gefahr für Leib und Leben.

Auch im weiteren Tagesverlauf bleibt die Lage angespannt. Laut DWD kann es im Osten Deutschlands weiterhin gebietsweise zu Glatteis durch gefrierenden Regen kommen, örtlich seien sogar Unwetter nicht ausgeschlossen.