BER-Chaos: Flughafen stellt Betrieb ein!
Von Sarah Knorr, Laura Voigt, Andreas Heimann
Berlin - Der Flughafen BER hat den Betrieb am Donnerstagabend komplett eingestellt.
Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur.
Wann der Betrieb wieder aufgenommen werde, sei noch offen.
"Unsere Flächen sind spiegelglatt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben." Zunächst gelte ohnehin das Nachtverbot. "Danach sehen wir am Freitagmorgen weiter."
Bis zum Mittag waren bereits 35 von insgesamt 180 geplanten Starts gestrichen worden. Es folgten mehrere Dutzend.
Am Nachmittag sagt die Sprecherin noch: "Die Probleme werden noch den ganzen Tag anhalten."
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Abend vor den erhöhten Risiken durch Glatteis im Westen und Nordwesten Brandenburgs gewarnt. "Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz", so der DWD.
Erstmeldung am 5. Feburar um 8.48 Uhr, aktualisiert um 21.26 Uhr
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa