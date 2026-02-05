BER-Chaos: Flughafen stellt Betrieb ein!

Berlin - Der Flughafen BER hat den Betrieb am Donnerstagabend komplett eingestellt.

Am BER wurde der Betrieb komplett eingestellt. © Christoph Soeder/dpa

Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Wann der Betrieb wieder aufgenommen werde, sei noch offen.

"Unsere Flächen sind spiegelglatt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben." Zunächst gelte ohnehin das Nachtverbot. "Danach sehen wir am Freitagmorgen weiter."

Bis zum Mittag waren bereits 35 von insgesamt 180 geplanten Starts gestrichen worden. Es folgten mehrere Dutzend.