BER zu laut! Anwohner seit Jahren im Stich gelassen

Berlin - Fünf Jahre nach der Eröffnung des BER herrscht rund um den Hauptstadtflughafen weiterhin massive Lärmbelästigung. Tausende Anwohner leben nach wie vor ohne den versprochenen Schutz vor Fluglärm.

Der Fluglärm belastet viele Anwohner in unmittelbarer Nähe des Flughafens. (Symbolbild) © backyardproduction/123rf

Die Fluglärmkommission (FLK) schlägt Alarm und fordert die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) zum sofortigen Handeln auf.

Nur knapp sieben Prozent der beantragten Wohnungen im sogenannten Tagschutzgebiet wurden bislang baulich geschützt. Obwohl der Planfeststellungsbeschluss von 2004 klare Vorgaben macht, bleiben die meisten Gebäude ungedämmt – und die Bewohner sitzen weiter im Fluglärm fest.

Viele der von der FBB vorgeschlagenen Maßnahmen seien für die Betroffenen "nicht praktikabel", heißt es. Die Eingriffe seien kompliziert, teuer und oft kaum umsetzbar.

Die Fluglärmkommission zieht nun klare Konsequenzen:

Die FBB soll die ermittelten Kosten für Schallschutzmaßnahmen sofort auszahlen, sofern Eigentümer zustimmen und im Gegenzug auf weitere Forderungen verzichten. So könnten die Betroffenen endlich selbst für Ruhe sorgen, statt weiter auf den Flughafen zu warten.