Berlin hat ein dickes Wildschwein-Problem: Kostete die Löwen-Jagd hunderttausende Euro?

Berlin/Kleinmachnow - Die spektakuläre Löwen-Jagd durch Brandenburg und Berlin hat am Freitagmittag sein Ende gefunden und geht als eine der teuersten Safaris aller Zeiten in Deutschlands Annalen ein!

Der Bürgermeister von Kleinmachnow Michael Grubert (63, SPD) zeigt bei einer Pressekonferenz Analysen von Fotos des abgelichteten Tieres. © Paul Zinken/dpa

Ein Handyvideo, das die mutmaßliche Raubkatze am Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) zeigen soll, ging in der Nacht zum Donnerstag (0 Uhr) viral.

Seit dem hielt die vermeintlich ausgebüxte Löwin Einsatzkräfte und Spezialkommandos mit einem Hubschrauber, Drohnen mit Wärmebildkameras und sogar einem Panzer auf Trab.

Tage und nächtelang streiften neben Stadtjägern auch Spürhunde durch die betroffenen Gebiete rund um Kleinmachnow auf der Suche nach der vermeintlichen Löwin.

Doch trotz zahlreicher Hinweise zu der gesichteten Raubkatze, zuletzt in Zehlendorf, und etwaigem vernommenem Löwengebrüll verliefen alle Suchaktionen im Sand. Was für ein Flop.

Die Lösung scheint ganz einfach: Womöglich hat es nie eine frei laufende Löwin gegeben. Zwei voneinander unabhängige Experten, einer von ihnen aus Südafrika, analysierten das im Internet kursierende Video zu Körperform und Haltung des gefilmten Tieres.

Sie stellten eindeutig fest: "Es handelt sich höchstwahrscheinlich nur um ein Wildschwein."