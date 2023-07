Spektakuläre Wende bei der Löwen-Suche in Berlin: Behörden gehen von einem anderen Tier aus

Berlin - Die ausgebüxte Löwin hielt die Polizei in Berlin lange in Atem. Nun zeichnet sich eine spektakuläre Wende ab: Bei dem gesuchten Tier handelt es sich möglicherweise lediglich um ein Wildschwein!

Auch in der Nacht waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort, um die Bevölkerung vor der entlaufenen Löwin zu schützen. Seit den Morgenstunden geht die Suche weiter. © Fabian Sommer/dpa, Screenshot/Twitter/lqzze1 (Bildmontage)

Die Polizei gab inzwischen in dem Fall des mutmaßlich entflohenen Wildtiers Entwarnung. Es gebe im überprüften Gebiet keine Hinweise auf eine Löwin, sagte Kleinmachnows (Landkreis Potsdam-Mittelmark) Bürgermeister Michael Grubert (63, SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Zu dieser Einschätzung hatten auch Experten beigetragen, die mit der Auswertung der Bilder der vermeintlichen Raubkatze betraut waren.

Zuletzt hatte RTL berichtet, dass die vermeintliche Löwin am Panzerdenkmal Kleinmachnow im Berliner Bezirk Zehlendorf gesehen worden sei. Daraufhin seien Polizei und Jäger dorthin berufen worden - es herrsche eine "angespannte Stimmung", berichtete die Reporterin.

Am frühen Donnerstagabend hatten die Ermittler Hinweise erhalten, dass sich die Raubkatze in Zehlendorf aufhalten könnte. Zeugen gaben an, die Löwin im Bereich Waldfriedhof gesehen zu haben, außerdem sei "Löwengebrüll" zu hören gewesen. Das teilte die Polizei auf Twitter mit.

Doch bei der Durchsuchung des Gebiets fanden die Polizisten keine Spuren, die auf eine Löwin hindeuten.. "Unsere Kollegen sind dem zusammen mit einem Veterinärmediziner und dem Stadtjäger nachgegangen. Auch mithilfe einer Drohne konnten die Hinweise nicht bestätigt werden", schrieb die Polizei.

Auf Empfehlung des Tierarztes und des Stadtjägers habe man die Maßnahmen in dem Waldstück unterbrochen, hieß es später. Trotzdem waren Beamte auch in der Nacht weiter vor Ort im Einsatz und setzten die Suche am Morgen ab sieben Uhr fort.

Neue Sichtungen des Wildtiers gab es laut einem Polizeisprecher in der Nacht nicht. Bei der erneuten Suche sollen nach Angaben des Bürgermeisters Grubert auch professionelle Tierspuren-Sucher mitwirken.

Die Meldungen aus der Bevölkerung hatten bis dato alle nicht zum Auffinden der angeblichen Löwin geführt. "Bislang führte keiner der Hinweise zur Feststellung des gesuchten Wildtieres", sagte die Polizei.