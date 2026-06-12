Berlin im Kontakt mit dem All: Live-Telefonat mit der ISS sorgt für Staunen

Berlin - Hightech zum Anfassen, spektakuläre Flugshows und Telefonate in den Weltraum: Auf der ILA 2026 präsentieren Hersteller ihre neuesten Innovationen. TAG24 hat sich vor Ort umgesehen und verrät, welche Highlights die Besucher erwarten.

Messebesucher hatten die einmalige Gelegenheit, mit der Astronautin Sophie Adenot (43) auf der Internationalen Raumstation ISS live zu sprechen. © TAG24

Auf einer der größten Messen der Welt, der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin, steht noch bis zum 14. Juni alles im Zeichen moderner Luft- und Raumfahrt.

Besonders interessant: Halle B, wo die neuesten Entwicklungen aus der Raumfahrt im Mittelpunkt stehen. Eine Live-Schalte zur Astronautin Sophie Adenot (43) auf der Internationale Raumstation ISS war dort schon eines der Highlights. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie dort an wissenschaftlichen Experimenten, die unter anderem die Krebsforschung voranbringen sollen.

Zudem werden auf der Raumstation wichtige Tests zur technischen Leistungsfähigkeit der ISS durchgeführt.

"Ich habe das Gefühl, dass mein Körper in den vergangenen Woche fünf Jahre gealtert ist. Daher freue ich mich schon sehr auf die Normalität, wenn ich zurück auf der Erde bin. Aber warum das hier oben so ist, versuchen wir auch gerade herauszufinden", erklärte die Astronautin. Die Forschung im All sei für Sophie seit dem ersten Tag "fantastisch" und mache große Freude.

Auch am Wochenende wird es Live-Telefonate mit Houston oder der ISS geben.