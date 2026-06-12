Berlin im Kontakt mit dem All: Live-Telefonat mit der ISS sorgt für Staunen
Berlin - Hightech zum Anfassen, spektakuläre Flugshows und Telefonate in den Weltraum: Auf der ILA 2026 präsentieren Hersteller ihre neuesten Innovationen. TAG24 hat sich vor Ort umgesehen und verrät, welche Highlights die Besucher erwarten.
Auf einer der größten Messen der Welt, der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin, steht noch bis zum 14. Juni alles im Zeichen moderner Luft- und Raumfahrt.
Besonders interessant: Halle B, wo die neuesten Entwicklungen aus der Raumfahrt im Mittelpunkt stehen. Eine Live-Schalte zur Astronautin Sophie Adenot (43) auf der Internationale Raumstation ISS war dort schon eines der Highlights. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie dort an wissenschaftlichen Experimenten, die unter anderem die Krebsforschung voranbringen sollen.
Zudem werden auf der Raumstation wichtige Tests zur technischen Leistungsfähigkeit der ISS durchgeführt.
"Ich habe das Gefühl, dass mein Körper in den vergangenen Woche fünf Jahre gealtert ist. Daher freue ich mich schon sehr auf die Normalität, wenn ich zurück auf der Erde bin. Aber warum das hier oben so ist, versuchen wir auch gerade herauszufinden", erklärte die Astronautin. Die Forschung im All sei für Sophie seit dem ersten Tag "fantastisch" und mache große Freude.
Auch am Wochenende wird es Live-Telefonate mit Houston oder der ISS geben.
Kampfjets und Fallschirmspringer: Messe wird zum Erlebnispark der Luftfahrt
Doch die ILA hat noch weit mehr zu bieten. Besucher können unter anderem einen Blick in den Airbus A380 von Emirates werfen und für einen Moment das Gefühl erleben, in der First Class einer der renommiertesten Fluggesellschaften der Welt zu reisen. Sogar ein Besuch im Cockpit des Giganten ist möglich.
Ein besonderes Highlight ist auch das Flugprogramm mit zahlreichen Vorführungen in der Luft. Unter anderem zeigen Eurofighter ihre rasanten Flugmanöver und sorgen mit donnernden Triebwerken für echtes Gänsehaut-Feeling - dabei kommen vor allem "Top Gun"-Fans auf ihre Kosten.
Auf der ILA bietet sich zudem die Gelegenheit, selbst im Cockpit eines echten Kampfjets Platz zu nehmen. Dazu können Besucher den Piloten ihre Fragen stellen und spannende Einblicke in den Alltag der Militärfliegerei erhalten. Für ein besonders realistisches Erlebnis gibt es außerdem einen virtuellen Jet-Flug per VR-Brille.
Auch Militärflugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr können aus nächster Nähe besichtigt werden. Eine Fallschirmspringer-Vorführung ist ebenfalls vorgesehen.
Insgesamt 750 Aussteller aus 37 Ländern erwarten die Besucher in der kleinen Gemeinde Selchow in Brandenburg, gleich in der Nähe des Berliner Flughafens. Die ILA kann am 13. und 14. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr, besucht werden. Doch Vorsicht: Einmal raus, kein erneuter Einlass – das Ticket ist nur für den einmaligen Zutritt gültig.
Titelfoto: TAG24