Berlin nur auf Platz 17: Diese Stadt ist Deutschlands Single-Hochburg!

Berlin - Wer glaubt, in Berlin leben die meisten Singles Deutschlands, irrt sich gewaltig. Ein neues Ranking überrascht und zeigt: Die Hauptstadt landet nur im Mittelfeld.

Jeder zweite Berliner Haushalt besteht aus einer einzigen Person. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

Berlin gilt als Stadt der Freiheit, des Nachtlebens und der unzähligen Dating-Möglichkeiten. Doch ausgerechnet bei den Einpersonenhaushalten muss die Hauptstadt anderen den Vortritt lassen.

Eine Auswertung von Erotik.com auf Basis aktueller amtlicher Daten für 2025 zeigt: Nur jeder zweite Berliner Haushalt (50 Prozent) besteht aus einer einzigen Person. Damit landet Berlin unter den 50 größten Städten Deutschlands lediglich auf Platz 17.

Den Spitzenplatz schnappt sich überraschend Saarbrücken. Dort leben 58,8 Prozent der Menschen allein. Dahinter folgen Leipzig (57,5 Prozent) und Rostock (56,2 Prozent).

Selbst im Vergleich der deutschen Millionenstädte hat Berlin das Nachsehen. Hamburg liegt mit 55,4 Prozent deutlich vor der Hauptstadt. Dahinter folgen Berlin, München (49 Prozent) und Köln (48,8 Prozent).

Auch das Umland überrascht: Potsdam schafft es mit 53 Prozent auf Rang 12 und lässt Berlin ebenfalls hinter sich.