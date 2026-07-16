16.07.2026 16:44 Fast 10.000 Euro Unterschied: So hoch sind die Löhne in Berlin und Brandenburg

Wer in Berlin arbeitet, verdient im Schnitt deutlich mehr als Beschäftigte im Nachbarland Brandenburg.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Wer in Berlin arbeitet, verdient im Schnitt deutlich mehr als Beschäftigte im Nachbarland Brandenburg. Die aktuelle Verdienststatistik zeigt außerdem, dass Frauen in beiden Bundesländern weiterhin weniger verdienen als Männer.

Zwischen Berlin und Brandenburg gibt es bei den Löhnen deutliche Unterschiede. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn aller Beschäftigten in Berlin im April 2025 bei 27,42 Euro. Vollzeitkräfte verdienten mit 29,86 Euro pro Stunde noch etwas mehr. In Brandenburg fiel der Verdienst deutlich niedriger aus. Dort lag der durchschnittliche Stundenlohn bei 22,66 Euro, Vollzeitkräfte verdienten im Schnitt 24,10 Euro. Auch beim Jahresverdienst zeigt sich der Unterschied: Einschließlich Sonderzahlungen kamen Beschäftigte in Berlin 2025 durchschnittlich auf 51.111 Euro. In Brandenburg waren es 41.694 Euro - rund 9400 Euro weniger.

Die meisten Arbeitnehmer verdienen zwischen 12 und 18 Euro pro Stunde