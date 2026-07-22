Immer weniger Ur-Berliner: Hauptstadt wächst nur noch durch Zuzug

Berlin - Nur noch knapp jeder zweite Berliner ist ein waschechter Berliner. Gleichzeitig werden immer weniger Kinder geboren und dennoch steuert die Hauptstadt auf die Vier-Millionen-Marke zu.

Im vergangenen Jahr wurden 33.230 Kinder in Berlin geboren. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach den neuesten Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg stammen nur noch rund 45 Prozent der Berliner aus der Hauptstadt. Die Mehrheit ist aus anderen Regionen Deutschlands oder aus dem Ausland zugezogen.

Und noch etwas fällt auf: In Berlin kommen weiterhin weniger Babys zur Welt, als Menschen sterben.

Im vergangenen Jahr wurden 33.230 Kinder geboren, gleichzeitig starben 37.575 Menschen.

Damit verzeichnete die Hauptstadt bereits das vierte Jahr in Folge einen Sterbeüberschuss.

Besonders alarmierend: Die Geburtenrate sinkt immer weiter. 2025 lag sie bei 1,18 Kindern je Frau und damit auf dem niedrigsten Stand seit 2003.