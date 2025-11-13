Von Berlin nach Paris: Eiffelturm bald wieder nur eine Zugfahrt entfernt

Berlin – Die Nachtzugverbindung zwischen Berlin und Paris steht vor einem Comeback: Nachdem die ÖBB die Strecke gestrichen hat , will ein privater Anbieter ab März wieder fahren.

Ab März gibt es wieder Zugverbindungen zwischen Berlin und Paris. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Ab Ende März lässt das niederländisch-belgische Bahnunternehmen European Sleeper dreimal pro Woche nachts zwischen Paris und Berlin die Züge rollen. Die erste Abfahrt ist für den 26. März in Paris geplant.

Damit belebt das Unternehmen eine Strecke neu, die die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach nur zwei Jahren wieder einstellen wollen. Die staatliche Bahngesellschaft hatte das Aus für Mitte Dezember angekündigt, als Grund wurden wegfallende Zuschüsse aus Frankreich genannt.

Nach französischen Medienberichten ging es um Fördergelder in Millionenhöhe, die den Betrieb der Verbindung stützten, da die Nachtzüge trotz hoher Nachfrage nicht kostendeckend fahren.

Ein Grund dafür ist, dass die Züge tagsüber ungenutzt auf dem Abstellgleis stehen, während ICEs mehrmals täglich auf derselben Strecke verkehren und dadurch deutlich wirtschaftlicher sind.