"Viele von Ihnen machen sich Sorgen": Das verspricht Kai Wegner in seiner Neujahrsansprache

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) ruft die Menschen dazu auf, mit Zuversicht in das neue Jahr zu starten. "Ich weiß, viele von Ihnen machen sich Sorgen", sagt der CDU-Politiker laut dem vorab veröffentlichten Manuskript in seiner Neujahrsansprache

Kai Wegner (53) ruft zu Zusammenhalt auf. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Die globalen Krisen, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, ja, die angespannte Lage in vielen Teilen der Welt, treiben uns alle um. Manchmal mag man das alles nicht mehr hören."

In turbulenten Zeiten seien Zusammenhalt und Stabilität wichtiger denn je. "Starten wir mit Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr. Gemeinsam können und werden wir unsere Zukunft in Berlin gestalten."

Auch in Berlin seien die Herausforderungen groß, so Wegner. "Viele Menschen sorgen sich, ob sie ihre Mieten noch bezahlen können, ob das Leben in unserer Stadt noch sicher ist und wie es mit der Gesundheitsversorgung weitergeht. Ich nehme diese Sorgen, Ihre Sorgen sehr ernst."

Daher setze der Senat weiter auf Neubau, bezahlbare Mieten und Mieterschutz. "Wir stärken unserer Polizei den Rücken und sorgen für eine moderne und bessere Ausstattung. Wir stärken unsere Krankenhäuser und werden dafür sorgen, dass eine verlässliche Gesundheitsversorgung in allen Bezirken gewährleistet wird. Und ich bin überzeugt, dass wir die Herausforderungen meistern werden."