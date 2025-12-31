Silvester-Rambos fackeln Reisebus ab

Berlin - Am Silvesterabend ist die Feuerwehr in Berlin bislang zu zwei größeren Einsätzen ausgerückt.

Glücklicherweise kam bei dem Busbrand niemand zu Schaden. © Berliner Feuerwehr

In Wilmersdorf brannte ein abgestellter Reisebus an der Ecke zwischen Bundesallee und Wilhelmsaue, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge auf X gegen 18.38 Uhr alarmiert. Mehrere Notrufe seien eingegangen.

Demnach schlugen Flammen aus dem Heckbereich des Stadtbusses. Das Heck mit Motorraum und Teile des Innenraumes seien ausgebrannt, hieß es weiter. Der Bus war geparkt.

Das Fahrzeug gehöre einem privaten Busunternehmen und nicht der BVG. Zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr seien zum Einsatz gekommen, es habe keine Verletzten gegeben.

In der Schlangenbader Straße, ebenfalls in Wilmersdorf, brannte ein Balkon im ersten Geschoss eines zehngeschossigen Hauses. Die Feuerwehr sei mit 48 Einsatzkräften ausgerückt, so der Sprecher.