Pro-Palästina-Aktivisten beschmieren Kanzleramt mit "Täter"

Die Schmiererei wurde wieder entfernt. © Michael Kappeler/dpa

Die Polizei sprach von einem 26-jährigen Mann und einer 27-jährigen Frau, die am Dienstag mit roter Farbe das Wort "Täter" an die Hauswand malten.

Von dem Vorfall kursiert auch ein Video in den sozialen Netzwerken. Eine Gruppe namens "Peacefully against Genocide" (Deutsch: Friedlich gegen den Völkermord) reklamierte die Aktion für sich.

"Wenn unsere Regierung Völkerrecht mit Füßen tritt und Blut an ihren Händen hat, dann stehen wir Menschen dagegen auf!", hieß es dazu unter dem Video. Vor Ort wurde den Angaben der Polizei zufolge zudem ein Banner gefunden, das den Namen der Gruppe als Aufschrift hatte. Weiterhin wurden zwei rote Farbeimer beschlagnahmt.

Erst vor wenigen Tagen hatten Aktivisten am Brandenburger Tor ein propalästinensisches Transparent aufgehängt. Auch damals reklamierte die Gruppe den Vorfall für sich.