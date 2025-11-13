Aktivisten klettern auf Brandenburger Tor und hängen Pro-Palästina-Banner auf

Berlin - Mehrere Demonstranten sind am Donnerstagmittag auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben ein propalästinensisches Transparent aufgehängt.

Die Aktivisten demonstrierten am Donnerstagmittag auf dem Brandenburger Tor. © Kay Nietfeld/dpa

Die Polizei sprach von drei Aktivisten, die mit einer Hebebühne auf das Tor gelangt seien.

Auf dem Banner war zu lesen: "Nie wieder Völkermord - Freiheit für Palästina."

Die Polizei setzte unter anderem Kletter-Spezialisten einer technischen Einheit ein, sogenannte Höhenretter.

Sie kletterten am Mittag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ebenfalls auf das Tor und nahmen die drei Demonstranten fest, zwei Frauen und einen Mann.