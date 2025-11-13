Aktivisten klettern auf Brandenburger Tor und hängen Pro-Palästina-Banner auf

Mehrere Demonstranten sind auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben ein israelfeindliches und propalästinensisches Transparent aufgehängt.

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Mehrere Demonstranten sind am Donnerstagmittag auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben ein propalästinensisches Transparent aufgehängt.

Die Aktivisten demonstrierten am Donnerstagmittag auf dem Brandenburger Tor.
Die Aktivisten demonstrierten am Donnerstagmittag auf dem Brandenburger Tor.

Die Polizei sprach von drei Aktivisten, die mit einer Hebebühne auf das Tor gelangt seien.

Auf dem Banner war zu lesen: "Nie wieder Völkermord - Freiheit für Palästina."

Die Polizei setzte unter anderem Kletter-Spezialisten einer technischen Einheit ein, sogenannte Höhenretter.

Sie kletterten am Mittag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ebenfalls auf das Tor und nahmen die drei Demonstranten fest, zwei Frauen und einen Mann.

Die Polizei setzte Kletter-Spezialisten ein, um die Demonstranten auf den Boden zu bringen.
Die Polizei setzte Kletter-Spezialisten ein, um die Demonstranten auf den Boden zu bringen.

Weitere drei Demonstranten hätten die Hebebühne gesteuert, sie seien ebenfalls festgenommen worden. 75 Polizisten waren im Einsatz.

