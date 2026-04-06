Berlin rüstet auf: Tausende neue Plätze fürs Fahrrad

Berlin - Berlin baut das Angebot an Fahrradstellplätzen an U- und S-Bahnhöfen deutlich aus. Wie das landeseigene Unternehmen Infravelo mitteilt, sollen allein in diesem und im kommenden Jahr über 4000 neue Abstellmöglichkeiten entstehen.

Chaos vor der Baustelle am S-Bahnhof Schöneweide: Hier sollen künftig neue Stellplätze entstehen. © Britta Pedersen/dpa

Bereits im laufenden Jahr ist der Bau von gut 900 zusätzlichen Plätzen geplant, 2027 sollen an 39 Stationen bis zu 3200 weitere folgen. "Es kommt jetzt Bewegung rein", sagte Infravelo-Sprecherin Alexandra Hensel.

Neben dem Ausbau der Radwege seien sichere Abstellmöglichkeiten ein zentraler Baustein für die Verkehrswende.

Neben klassischen Anlehnbügeln im Freien entstehen auch Fahrradparkhäuser sowie gesicherte Sammelanlagen. Dabei kommen unter anderem Doppelstockparker und abschließbare Einzelboxen zum Einsatz. Gesicherte Stellplätze können über das Buchungssystem "ParkYourBike“ per App reserviert werden, die ersten 24 Stunden sind kostenfrei.

Der Bedarf ist hoch: Aktuell gibt es an 275 Berliner S- und U-Bahnhöfen rund 36.000 Stellplätze. Bis 2030 werden jedoch etwa 78.000 benötigt, also rund 42.000 mehr. Große Projekte sind unter anderem in Schöneweide, Mahlsdorf, am Treptower Park sowie in Lichtenberg und an der Warschauer Straße geplant.