Berlin sprudelt wieder, doch 35 Brunnen bleiben in diesem Jahr trocken!

Berlin - In Berlin nehmen die Brunnen nach und nach immer mehr ihren Betrieb auf. Doch nicht alle kommen in den Genuss: Einige bleiben das ganze Jahr über trocken.

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (47, SPD) ist auch Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe. © Britta Pedersen/dpa

184 von insgesamt 234 Zier- und Springbrunnen, Fontänen oder Wasserläufe in elf Berliner Bezirken gehen bis Mitte Mai schrittweise in Betrieb. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe bei der Saisoneröffnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit.

"Das ist wichtig für das Zusammenleben von fast vier Millionen Menschen hier in der Stadt", sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (47, SPD), die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Wasserbetriebe ist. Die Wasseranlagen tragen demnach auch zur Luft- und Lebensqualität bei.

Die Berliner Wasserbetriebe sind für den Betrieb, die Säuberung und die Wartung von den 234 Zierbrunnen, Planschen und anderen Wasseranlagen der Hauptstadt mit Ausnahme von Mitte zuständig. 50 davon würden langfristig saniert, sagte Sprecher Stephan Natz.

35 dieser Brunnen, wie etwa der Weltkugelbrunnen am Berliner Breitscheidplatz, auch Wasserklops genannt, oder der Brunnen am Strausberger Platz, blieben in diesem Jahr trocken, weil die Sanierungsarbeiten aufwendiger seien oder sie in Baustellen stünden.