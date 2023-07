Abkühlung erwartet: Auf Hitze folgen Regen und Gewitter in Berlin und Brandenburg

Der heutige und auch der morgige Tag sollen die hitzige Lage etwas entspannen. Tagsüber kann an einigen Orten in Berlin und Brandenburg nass werden.

Von Jenefer Flach

Berlin/Brandenburg - Am Mittwoch und auch auch am Donnerstag soll sich die hitzige Lage etwas entspannen. Tagsüber kann es an einigen Orten in Berlin und Brandenburg nass werden.

In Berlin kann es am Abend zu leichten und kurzen Schauern kommen. (Symbolbild) © 123rf.com/petrunina Nach einem Wochenende mit Rekordtemperaturen bis zu 37 Grad und einem etwas kühleren Start in die neue Woche soll es weiterhin etwas angenehmer bleiben. Am Mittwoch können daher über den Tag verteilt örtliche Schauer auftreten, am Abend kann es mancherorts sogar Gewitter geben - auch in Berlin. Ab 18 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es in der Hauptstadt nass wird. Heftige Unwetter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aber nicht zu erwarten. Es kann dennoch zu Windböen um die 60 Kilometer pro Stunde kommen.

Berlin Wetter Gewitter, Starkregen und Hagel: Fällt das Wochenende in Berlin und Brandenburg ins Wasser? Betroffen sind hier vor allem die Landkreise von der Prignitz bis zur Uckermark. In den südlichen Regionen soll es dagegen bis zum Abend eher wenig bewölkt und regnerisch werden. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 28 Grad, in Berlin werden es aber nur maximal 26 Grad.