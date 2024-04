Nächtliche Bibber-Temperaturen in Berlin und Brandenburg: Die Frost-Faust schlägt zu

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Sonntag auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Tagsüber geben sich Sonne und Wolken die Klinke in die Hand. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Dabei bleibt es zumeist trocken. Am Abend fallen im Norden Brandenburgs allerdings Regen- und Graupelschauer.

Schon am Sonntagmorgen und auch in den kommenden Nächten wird es bei Minusgraden frostig. Am Sonntag erreichen die Temperaturen höchstens acht bis elf Grad.

In der Nacht auf den Montag wird es trocken und nur der Himmel gering bewölkt. Die Temperaturen kühlen sich auf null bis minus vier Grad ab. Tagsüber zeigt sich nur selten die Sonne.

Hin und wieder wird es regnerisch bei sechs bis neun Grad.

In der Nacht auf den Dienstag warnen die Meteorologen vor glatten Straßen. Auch herrscht den Angaben nach wieder Frost.

Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus ein und minus vier Grad, in Bodennähe ist sogar von minus vier bis minus sieben Grad auszugehen.