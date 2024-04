Wetter in Berlin und Brandenburg: Wochenende fällt ins Wasser

In Berlin wird zum Wochenende Regen erwartet. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf wechselhaftes Wetter einstellen. Immer wieder gibt es Regen.

Schien am Donnerstag in der Hauptstadt noch die Sonne, startet der Freitag bewölkt. Im Laufe des Vormittags fallen die ersten Tropfen. Am Nachmittag und Abends verstärkt sich der Regen zum Teil schauerartig. Im Westen Brandenburgs und in der Hauptstadt kommt es vereinzelt zu Gewittern mit Graupelschauern.

Dabei bleibt es frisch. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und elf Grad.

Am Samstag lässt sich dann hin und wieder die Sonne blicken. In Südbrandenburg werden Schauer erwartet, die bis zum Mittag abziehen.

Wirklich wärmer wird es bei maximal acht bis zehn Grad aber nicht. Hinzukommt eine kalte Nacht. Bei Tiefstwerten zwischen minus eins und minus fünf Grad tritt verbreitet Frost auf.