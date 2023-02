Berlin und Brandenburg bleiben vorerst wolkenverhangen

Potsdam - Der Dienstag startet wolkig in Berlin und Brandenburg . Später lockert es zwischen Prignitz, Havelland und Fläming auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte.

Am Donnerstag wird ein Sonne-Wolken-Mix in Berlin und Brandenburg erwartet. © Paul Zinken/dpa

In Berlin und im Südosten Brandenburgs bleibt es größtenteils bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es dicht bewölkt und örtlich neblig mit Sichtweiten unter 150 Metern. Bei Tiefstwerten zwischen vier und minus ein Grad kann es teils frostig werden.

Am Mittwoch bleiben Nebel und Hochnebel zunächst. Im Verlauf des Tages klart es von Süden her auf bei Temperaturen von sechs bis zehn Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bewölkt und trocken. Die Temperaturen fallen auf drei bis null Grad. Am Donnerstag kann es neben einem Sonne-Wolken-Mix mancherorts etwas regnen. Im Süden Brandenburgs wird es am sonnigsten.