Berliner und Brandenburger können sich über sehr warmes Sommerwetter freuen

Das warme Frühsommerwetter lädt zum Baden ein. © Fabian Sommer/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sorgt ein Hochdruckeinfluss mit einer Nordost- bis Ostströmung für sehr warme und sehr trockene Luft in den Regionen.

Am Montag können sich die Menschen von früh bis spät über fast ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 26 bis 29 Grad freuen. Es weht ein schwacher, im Tagesverlauf mäßiger, am Nachmittag mitunter böiger Nordost- bis Ostwind.

Die Nacht zum Dienstag wird gering bewölkt oder klar sein. Dabei fallen die Temperaturen auf zwölf bis sieben Grad.

Der Dienstag startet heiter, am Nachmittag und Abend werden gebietsweise Wolken erwartet. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen werden nur leicht zurückgehen. An der Oder werden Höchstwerte zwischen 23 Grad und in der Prignitz um die 27 Grad erwartet.

In Berlin klettern die Temperaturen auf 25 Grad bei schwachem bis mäßigen, im Tagesverlauf zeitweise böig auffrischendem Nordost- bis Ostwind.