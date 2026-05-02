Bis zu 30 Grad in Berlin und Brandenburg: Doch es drohen erste Gewitter

Berlin - In der Region Berlin und Brandenburg steht ein ungewöhnlich warmes Wochenende bevor, doch bereits am Sonntag steigt die Gewittergefahr.

Die sommerlichen Temperaturen laden in Berlin zum Sonnenbaden ein. © Carsten Koall/dpa

Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Viel Sonnenschein und trockene Luft sorgen für frühsommerliche Gefühle.

Die Temperaturen steigen auf angenehme 26 bis 29 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwind. Erst am Abend ziehen leichte Wolken auf.

Auch die Nacht zum Sonntag bleibt ruhig. Bei 12 bis 8 Grad bleibt es gering bewölkt bis wolkig und trocken.

Der Sonntag wird noch einmal richtig warm: Bis zu 30 Grad sind möglich. Neben einigen Wolkenfeldern bleibt es meist freundlich. Erst am Abend steigt im Westen Brandenburgs die Schauer- und Gewittergefahr leicht an.

Zum Start in die neue Woche wird das Wetter dann wechselhafter. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu sind örtlich Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 25 Grad zurück.

Auch danach bleibt es unbeständig: Am Dienstag ist vor allem im Süden Brandenburgs sowie in Berlin mit dichterer Bewölkung und zeitweiligem Regen zu rechnen. Die Höchstwerte sinken deutlich auf 15 bis 19 Grad.