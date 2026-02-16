Wetter in Berlin und Brandenburg: Schnee und Frost lassen uns weiter bibbern

Berlin/Potsdam - Ein Tief über der Nordsee bringt feuchte Luft nach Berlin und Brandenburg und sorgt in den kommenden Tagen für Schneefall, Glätte und eisige Temperaturen.

Auch in dieser Woche ist wieder mit typisch winterlichem Wetter zu rechnen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Vor allem im Südwesten können am Montag Schneefälle einsetzen. Sie ziehen im Tagesverlauf langsam nach Osten und Nordosten, zeitweise mit Unterbrechungen. Insgesamt sind ein bis drei Zentimeter Neuschnee möglich, im Norden meist unter einem Zentimeter.

Die Temperaturen liegen tagsüber bei leichtem Dauerfrost zwischen Minus drei und Minus eins Grad, in Berlin bis Minus zwei Grad. Am Vormittag muss mit Minus vier bis Minus acht Grad gerechnet werden.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es frostig mit Werten zwischen Minus zwei und Minus fünf Grad. Im Westen kann kurzzeitig gefrierender Regen Glatteis bilden.

Der Südostwind weht mäßig bis frisch, in nördlichen Regionen lokal mit Böen. Am Abend lässt der Wind nach und dreht auf Süd.