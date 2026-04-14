Berlin macht Schluss mit Regenwetter: Jetzt kommt die Frühlingswende

Berlin - Schluss mit Grau, Hallo Sonnenschein! Das Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich wieder freundlicher. Bis zum Ende der Woche klettern die Temperaturen gar auf bis zu 20 Grad.

Im Mauerpark genießen die Berliner das sonnige Wetter. © Christophe Gateau/dpa

Zunächst aber bietet sich laut Deutschem Wetterdienst das Bild vergangener Tage. Heißt: Der Dienstag startet mit einer dichten Wolkendecke, inklusive Schauern.

Die Temperaturen kommen im Osten Brandenburgs nur auf etwa 13 Grad, während es in der Niederlausitz mit bis zu 18 Grad etwas milder wird. Und in der Hauptstadt? Auch in Berlin wird es maximal 13 Grad. Immerhin: Am Abend lockert es langsam auf.

In der Nacht wird es dann aber noch mal nass: Die nächsten Schauer sind im Anmarsch. Auch Nebel und örtlicher Frost sind möglich.

Ab Mittwoch ist Schluss mit dem grauen April. Das nasse Wetter legt eine Pause ein, stattdessen gibt’s einen Mix aus Sonne und Wolken – und vor allem trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

Donnerstag wird es sogar noch ein bisschen wärmer. Mit maximal 19 Grad kratzen die Temperaturen erstmals in diesem Jahr an der 20-Grad-Marke.