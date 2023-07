Das Wochenende in Berlin und Brandenburg wird heiß!

Am Samstag wird es zunehmend heiß. Bei sonnigem und trockenem Wetter steigen die Temperaturen weiter an.

In der Nacht zu Samstag bleibt der Himmel klar, und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis elf Grad, örtlich sogar bis auf neun Grad. Es weht ein schwacher Wind.

Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 27 bis 30 Grad, wobei die Höchstwerte in der Niederlausitz erwartet werden. Der Wind, der aus verschiedenen Richtungen kommt, weht schwach.

Bei der Hitze sind auch die Berliner Springbrunnen beliebt. © Wolfgang Kumm/dpa

In der Nacht zu Sonntag bleibt es entweder klar oder nur leicht bewölkt.

Die Temperaturen sinken auf 17 bis elf Grad. Der Wind ist weiterhin schwach und kommt aus östlichen Richtungen.

Auch am Sonntag erwartet die Hauptstädter und Brandenburger viel Sonnenschein. Allerdings ziehen am Abend von Westen her hohe Wolkenfelder auf.

Es bleibt jedoch trocken und verbreitet heiß mit Höchsttemperaturen zwischen 31 Grad in der Uckermark und 35 Grad in Teilen von Westbrandenburg.

In der Nacht zu Montag nimmt die Bewölkung zu, sodass am Montagmorgen vereinzelt Schauer und Gewitter auftreten können.

Die Temperaturen sinken auf 16 bis 19 Grad.