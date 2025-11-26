Frost, Nebel und etwas Schnee am Morgen: Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Unter winterlichen Bedingungen startet der Tag für viele Menschen in Brandenburg und Berlin .

Morgens beginnt der Tag für viele erneut mit Eiskratzen am Auto. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtete, tritt bis zum Vormittag gebietsweise leichter Frost auf, lokal kommt es durch überfrierende Nässe zu Glätte. Zudem bilden sich stellenweise dichte Nebelfelder mit eingeschränkter Sicht.

Im Süden Brandenburgs fällt am Morgen noch etwas Schnee, Schneeregen oder Regen.

Vor allem in der Lausitz kann sich vorübergehend eine dünne Schneedecke bilden. Sonst bleibt es meist trocken, mit Höchstwerten zwischen 2 und 5 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es den Angaben zufolge überwiegend stark bewölkt mit leichtem Sprühregen, Regen oder örtlich Schnee. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad, erneut besteht Glättegefahr.