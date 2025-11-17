Kaltes Schmuddelwetter – Berlin und Brandenburg müssen bibbern

Berlin/Brandenburg – Die neue Woche startet ungemütlich in Berlin und Brandenburg . Mehr als sechs Grad sind bis Mittwoch nicht drin.

In Berlin und Brandenburg bleibt's ungemütlich – mehr als 6 Grad sind diese Woche kaum drin. © Jens Kalaene/dpa

Am Montag hängen dicke Wolken über der Region, dazu gibt's Regen, Graupel und im Norden Brandenburgs sogar einzelne Gewitter.

Am Abend beruhigt sich das Ganze wieder etwas. Mehr als 6 Grad sind aber nicht drin.

In der Nacht zum Dienstag wird es klar und trocken – dafür glatt. Die Temperaturen rutschen auf 1 bis -1 Grad.

Danach ziehen wieder Wolken auf, und am Dienstag sollte auch nicht der Schirm vergessen werden. Die Höchstwerte bleiben bei frischen 6 Grad.