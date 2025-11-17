Kaltes Schmuddelwetter – Berlin und Brandenburg müssen bibbern

Die neue Woche startet ungemütlich in Berlin und Brandenburg. Mehr als 6 Grad sind bis Mittwoch nicht drin.

Von Lea Marie Kläsener, Marlen Rothenburg

Berlin/Brandenburg – Die neue Woche startet ungemütlich in Berlin und Brandenburg. Mehr als sechs Grad sind bis Mittwoch nicht drin.

In Berlin und Brandenburg bleibt's ungemütlich – mehr als 6 Grad sind diese Woche kaum drin.
In Berlin und Brandenburg bleibt's ungemütlich – mehr als 6 Grad sind diese Woche kaum drin.

Am Montag hängen dicke Wolken über der Region, dazu gibt's Regen, Graupel und im Norden Brandenburgs sogar einzelne Gewitter.

Am Abend beruhigt sich das Ganze wieder etwas. Mehr als 6 Grad sind aber nicht drin.

In der Nacht zum Dienstag wird es klar und trocken – dafür glatt. Die Temperaturen rutschen auf 1 bis -1 Grad.

Danach ziehen wieder Wolken auf, und am Dienstag sollte auch nicht der Schirm vergessen werden. Die Höchstwerte bleiben bei frischen 6 Grad.

Am Mittwoch fällt nachts Regen oder Schneeregen, es wird mit 2 bis 0 Grad richtig kalt. Auch der Tag bleibt matschig – und abends legt der Niederschlag noch mal eine Schippe drauf.

Die Temperaturen pendeln wie festgefroren zwischen 4 und 6 Grad.

