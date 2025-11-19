In Berlin und Brandenburg wird gebibbert – graue Wochenmitte, Minusgrade am Wochenende

Berlin/Potsdam - Nach der trüben Wochenmitte folgt ein frostiger Start ins Wochenende.

In Berlin und Brandenburg bleibt es am Mittwoch frostig. (Symbolbild)  © Kira Hofmann/dpa

Das Wetter in Berlin und Brandenburg ist zur Wochenmitte geprägt von dichten Wolken und leichtem Regen – bevor es zum Wochenende hin deutlich kälter wird.

Am Mittwoch bleibt der Tag grau und winterlich. Anfangs ziehen letzte Schauer rasch ab, danach bleibt es zunächst trocken. Ab dem Nachmittag setzt leichter Regen ein. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag fällt zeitweise Regen oder Schneeregen, im Norden Brandenburgs auch leichter Schneefall. Lokal besteht Glättegefahr. Tiefstwerte: 2 bis 0 Grad.

Im weiteren Tagesverlauf bleiben die dichten Wolken am Himmel und etwas Regen oder Schneeregen. Im Tagesverlauf ziehen die Niederschläge nach Osten ab, von Westen her kann es aufklaren. Höchstwerte: 2 bis 4 Grad.

In der Nacht zu Freitag lockert es weiter auf, die Temperaturen sinken auf -1 bis -5 Grad. Der DWD warnt erneut vor Glätte.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt kalt und nass.  © Bildmontage: Screenshot/wetteronline.de (2)

Am Freitag gibt es dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 1 bis 3 Grad. In der Nacht zu Samstag wird es sehr kalt, die Werte fallen auf -3 bis -7 Grad.

