Wetter in Berlin und Brandenburg: Es wird sonnig mit einzelnen Gewittern

Berlin - Zum Wochenstart hat der Wettergott in Berlin und Brandenburg ein wechselhaftes Paket geschnürt. Die Menschen erwartet ein Mix aus Sonne, Wolken und teilweise Gewittern.

Tretbootfahren auf der Spree ist auch in den nächsten Tagen grundsätzlich möglich. Hüten sollte man sich aber, wenn die Gewitter kommen. © Paul Zinken/dpa

Am heutigen Montag wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) längere Zeit heiter und vielerorts trocken. Einzelne kurze Schauer sind nur von der Prignitz bis zur Uckermark zu erwarten. Die Höchstwerte liegen von Nord nach Süd zwischen 25 und 29 Grad, in Berlin um 27 Grad.

Ab dem späten Nachmittag bzw. frühen Abend ist von den nördlichen Landesteilen bis in den Berliner Raum mit Gewittern und kräftigen Schauern, teils auch mit Wind- und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Der Dienstag bleibt trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 Grad in der Uckermark und bis zu 27 Grad in der Elbe-Elster-Region, in Berlin um 25 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Westwind.

Der Mittwoch beginnt trocken bei 24 bis 27 Grad, bevor im Tagesverlauf örtliche Schauer hinzukommen. Am Abend können laut Vorhersage von der Prignitz bis zur Uckermark am Nachmittag und Abend Gewitter vorkommen. In der Nacht kann es vereinzelt regnen.