Wetter in Berlin und Brandenburg: Woche startet mit Regen und Wolken

Berlin/Potsdam - Der Start in die neue Woche wird durchwachsen: Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Montag auf Wolken und etwas Regen einstellen.

Das Wetter in der Hauptstadt ist zum Wochenstart eher durchwachsen – typisch April. © Paul Zinken/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, gibt es nur in Richtung Prignitz Auflockerungen. Regen fällt vor allem im Osten und Süden Brandenburgs sowie in Berlin bei zehn bis 13 Grad.

Bewölkt und gebietsweise regnerisch geht die Nacht zu Dienstag weiter. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad. Auch tagsüber bleibt es regnerisch - nur im Norden von Brandenburg lockert es auf.

Abends ziehen sich die Wolken in beiden Ländern zurück. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf zwölf bis 15 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch stehen nur wenige Wolken am Himmel. Regnen soll es laut DWD bei fünf bis ein Grad nicht. Allerdings rechnet der Wetterdienst örtlich mit leichtem Frost. Sonne und Wolken prägen das Wetter am Mittwoch.